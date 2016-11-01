Де Бур: «Сожалею, что все закончилось именно так»

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур остался разочарован своей отставкой. По мнению 46-летнего голландца, для достижения успехов с «нерадзурри» требовалось большее количество времени. Специалист занимал должность главного тренера миланского клуба чуть менее трех месяцев.

«Сожалею, что все завершилось именно так. Требуется больше времени для реализации данного проекта. Выражаю благодарность всем болельщикам, оказывавшим мне поддержку в течение этих нескольких месяцев. Вперед, «Интер», – написал де Бур на своей странице в Twitter.