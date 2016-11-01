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    Симонян: «Черчесов был прав, не вызывая ранее в сборную Кокорина и Глушакова»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что вызов в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Спартака» Дениса Глушакова на контрольные игры с Катаром и Румынией (10 и 15 ноября соответственно) связан с обретением ими хорошей игровой формы. По его мнению, именно данный фактор, а не какой-либо другой, мешал пригласить их в национальную команду ранее. Напомним, оба футболиста впервые были вызваны в сборную после чемпионата Европы-2016.

    «Черчесов был совершенно прав, до этого не включая Кокорина и Глушакова в сборную, потому что единственный критерий попадания в сборную – твоя игровая форма. Сейчас оба прибавили – и милости просим.

    Вызов Кокорина после истории с вечеринкой? Это корректно, нормально. Нельзя же человека уничтожать за такое поведение: ну, молодые люди, хотя, конечно, должны четко знать грань. В таких случаях надо иногда закрыться, чтобы какое-то время тебя не видели и не слышали. У нынешнего поколения отличная психология от той, что была у нашего поколения, хотя и в наше время были такие примеры. Наверное, и Мамаев, и Кокорин осознали, что повели себя неправильно», – сказал Симонян.

    Источник: ТАСС

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    01.11.2016 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 14:04

      Симонян конечно заслуженный человек, но сколько можно поминать эту историю?
      Уже оскомину набило.

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