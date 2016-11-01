Глушаков: «Не думаю, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

«Не могу сказать, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти. Дима бежал, как он с метра может руку убрать? Это естественное движение. Может, там попадание и было, но на линии или даже за линией.

Николаев в целом провел достойно матч, давал играть. Из-за этого игра была интересной, на встречных курсах. Лучше пусть не свистят некоторые моменты, тогда и ты в игре больше участвуешь, и меньше пауз. В Санкт-Петербурге были такие моменты, например, когда нам просто срывали быстрые атаки», – сказал Глушаков.