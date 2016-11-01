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  • Глушаков: «Не думаю, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти»

Глушаков: «Не думаю, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти»

1 ноября 2016, 01:34
21

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

«Не могу сказать, что в моменте с рукой Комбарова был пенальти. Дима бежал, как он с метра может руку убрать? Это естественное движение. Может, там попадание и было, но на линии или даже за линией.

Николаев в целом провел достойно матч, давал играть. Из-за этого игра была интересной, на встречных курсах. Лучше пусть не свистят некоторые моменты, тогда и ты в игре больше участвуешь, и меньше пауз. В Санкт-Петербурге были такие моменты, например, когда нам просто срывали быстрые атаки», – сказал Глушаков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (21)
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Небесная
1477955240
и тут не упустил момента поныть
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ttter
1477955752
Пенальти был.Но почему-то никто не говорит о грубейшей игре Вермблума и как ему мячь попал в руку. Ps:Пенальти в моменте с Комбаровым был,но и костолом должен был уйти с поля во 2 тайме.ИМХО
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Niko
1477971506
так никто про красную Комарову за игру рукой и не говорит. про пеналь речь))) а с другой стороны не пофигу уже был, не был, че муссировать эту тему. выиграли по делу, красавцы, другое никто и не говорит.
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МЯСО87
1477977541
На усмотрение судьи, но моя позиция во всех играх рукой если не прижата-ставь пенку, если увидел умышленную игру рукой то желтая, если мячь летел в ворота мимо вратаря то красная. Эту игру ненадо было портить пенками была борьба и судья давал бороться, хотя вербу надо было хоть желтую дать!
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maior-60
1477979673
Кони без пенальти играть не могут. Посмотрите статистику. В ворота ЦСКА пенки не ставят уже давно.
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firs04
1477985115
Гнилой язык у этого Глушакова, все время ищет выгоду себе
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Чермындыр
1477985349
Пенальти там на усмотрение судьи. Да и был или не был, это уже не важно. Но вот то, что Глуш - шл...ха последняя - это точно. Если бы эпизод был зеркальный в штрафной ЦСКА он бы первый с пеной у рта орал бы, что чистый пенальти не назначили
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killerman77
1477987856
ну, так не чем думать то, вот и не думаешь - все закономерно
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dimsok
1477988468
Я за Спартак горой, но пеналь чистый был...
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Zeff
1478013307
Глушаков всегда врёт!!!
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