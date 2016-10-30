Кирьяков: «У «Арсенала» нет Фатая, который цеплялся бы за мячи и забивал голы»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился эмоциями от поражения в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:2).

«Нам не хватало агрессии впереди, чтобы цепляться за мячи, оказывать давление на защитников, ничего не предвещало такого серьезного результата. Получили гол в раздевалку. Во втором тайме убыстрили игру, но соперник наказал нас за наши ошибки. Не сказал бы, что по игре так все плохо. В первом тайме должны были первые забивать, но попали в штангу. Это обидно. Не хватает впереди человека, который мог бы забивать голы. У нас нет Фатая, который цеплялся за мячи и использовал моменты. Наш медицинский штаб работает, чтобы травмированные игроки подошли к следующему матчу», – сказал специалист в интервью каналу «Наш Футбол».