Моуринью запретил Швайнштайгеру играть за резервную команду

Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бастиану Швайнштайрегу не разрешили принять участие в матче резервной команды. Тренер резервистов Уоррен Джойс обратился к тренерскому штабу «МЮ», чтобы Швайнштайгер был допущен к игре.

Однако главный тренер команды Жозе Моуринью дал понять, что немец может только тренироваться, но не будет играть ни за одну команду клуба.

Предполагается, что в январе «МЮ» попытается продать Швайнштайгера, который зарабатывает 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю.