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    Радимов: «Спартак» сделал хорошую заявку на победу в чемпионате»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что у «Спартака» есть отличные шансы на чемпионство в этом сезоне. Об этом он заявил после матча красно-белых с ЦСКА (3:1).

    – В состав красно-белых вернулись Промес, Зе Луиш и Глушаков. Как вам их игра?

    – Глушаков вообще стал ключевой фигурой матча. А двое других, конечно, добавляют разнообразия в атаке команды. Не случайно Зе Луиш забил два мяча.

    – Показалось, что Промес был не в оптимальных кондициях после травмы...

    – Это просто на фоне Зе Луиша, который забил два мяча. Вы же, журналисты, судите по голам и передачам, а он все же очень много отвлекал на себя внимание защитников и делал очень много полезной работы.

    – А что происходит с ЦСКА в последнее время?

    – Потеря двух ключевых фигур центра поля не может пройти бесследно – Дзагоев и Еременко определяли всю игру в последнее время. И ладно бы один выбыл, а тут сразу оба. Ни Головин, не Вернблум не могу так вести игру, как эти двое.

    Думаю, кризис есть. Нужны возвращения либо Дзагоева, либо Еременко. Но я так понимаю, что Алан в этом году вряд ли вернется, а по Роману вообще ничего непонятно. Это в матче с открытым «Спартаком» у ЦСКА еще были какие-то подходы к чужим воротам, а в играх с закрытыми командами у них будут проблемы. Потому что креатива им явно не хватает.

    Если Еременко не вернется, то надо кого-то искать на его позицию. Усиливать игру в центре поля нужно однозначно.

    – Первый гол – ошибка Акинфеева?

    – А есть другие варианты?

    – Думаете, печально известная серия Игоря в Лиге чемпионов как-то сказалась в этой встрече?

    – На этом пропущенному мяче она точно не сказалась. Но в целом Акинфееву наверняка психологически тяжело. У вас, журналистов, наверняка что-то заготовлено на случай, когда Игорь пропускает. И вы это быстрее-быстрее выдаете в эфир! Конечно, будет довлеть, когда из каждого утюга тебе напоминают, сколько ты пропустил. Другое дело, Акинфеев прав, когда говорит: а вы попробуйте вообще столько матчей в Лиге чемпионов сыграть.

    – Насколько обоснованы сейчас амбиции «Спартака» на чемпионство?

    – Если после 12 туров команда лидирует, то это хорошая заявка на победу в чемпионате.

    Источник: Спортфакт

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    30.10.2016 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 30 октября 2016, 12:07

      По игре,бесспорно,Спартак, сейчас,выглядет посильнее всех,даже Зенита.Но футбол-непредсказуем,посмотрите,что произошло с ЦСКА после выхода из строя двух ведущих игроков центра поля...Если Спартак сохранит такую уверенную,сильную игру,то это команда-чемпион!

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 30 октября 2016, 11:56

      Сложно будет

      3
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 30 октября 2016, 11:22

      Задел конечно отличный, но вся борьба еще впереди! Рядом Зенит,да и ЦСКА еще рано списывать со счетов! Жду от Спартака хорошей игры и побед! Удачи любимая команда!

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