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    Сарри призвал Инсинье заткнуться и не жаловаться на замену

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итог матча 11-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:2).

    «В плане командной игры «Наполи» был хорош. «Ювентус» в домашнем матче имел только два голевых момента, но жаль, что наши ошибки подарили им голы.

    У нас было четыре шанса забить, так что есть о чем жалеть, но в отношении характера команда мне понравилась. В прошлом сезоне мы мало позволили «Юве», но сами были робкими. В этот раз мы проявили характер и приехали сюда играть в свой футбол.

    Инсинье спросил меня, почему я его заменил. Мне казалось, что у него судороги. Когда он уходит с поля, он должен заткнуться и не жаловаться. Если нам нужно будет что-нибудь сказать друг другу, мы сделаем это завтра. Он должен заткнуться.

    Игуаин – феномен. Терять мяч перед ним равносильно смерти. Если он выиграет что-то в Европе, я буду за него счастлив. Не столько за «Юве», сколько именно за него», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    30.10.2016 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 30 октября 2016, 09:11

      Хороший матч, хорошая победа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 октября 2016, 04:28

      4возможности забить было у Наполи? Сарри точно на этом матче был, или смотрел другой матч? Взрослый человек а такую ересь говорит. Выдаёт желаемое за действительное.

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 30 октября 2016, 01:36

      Тут скорее всего дело в переводе

      0
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