Де Бур: «Интер» верит в меня»

Главный тренер «Интера» Франк де Бур заявил, что руководство миланского клуба верит в него. Напомним, ранее сообщалось, что за неудовлетворительные результаты команды голландский специалист может быть отправлен в отставку.

«Всегда важно, когда руководство клуба поддерживает вашу философию. Это нужно не только для тренерского штаба, но и для игроков. Все-таки они каждый день читают множество историй о моей возможной отставке, что плохо сказывается на атмосфере в раздевалке. Боссы клуба публично выразили поддержку мне. Они верят в меня и наш проект. Скоро результаты придут», – сказал де Бур.