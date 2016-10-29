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    Радимов пожелал удачи ЦСКА в игре со «Спартаком»

    Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал ЦСКА накануне поединка 12-го тура РФПЛ со «Спартаком». Напомним, в бытность футболиста он защищал цвета армейцев с 1992 по 1996 год. Встреча состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Дерби! Уф, сколько воспоминаний. Это круто и для игрока, и для болельщика. Всем отличного матча и удачи армейцам», – написал Радимов в своем профиле в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    29.10.2016 15:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 16:54

      Зенитовец поддерживает команду которая возможно отберет очки у лидера чемпионата-о чем тут можно еще говорить??????

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