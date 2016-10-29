Радимов пожелал удачи ЦСКА в игре со «Спартаком»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал ЦСКА накануне поединка 12-го тура РФПЛ со «Спартаком». Напомним, в бытность футболиста он защищал цвета армейцев с 1992 по 1996 год. Встреча состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Дерби! Уф, сколько воспоминаний. Это круто и для игрока, и для болельщика. Всем отличного матча и удачи армейцам», – написал Радимов в своем профиле в Instagram.