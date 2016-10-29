Петреску может продолжить карьеру в Англии

Экс-наставник «Кубани» Дан Петреску может перебраться на Туманный Альбион. По информации СМИ, специалист рассматривается «Вулверхэмптоном» на пост главного тренера. Тем не менее, сам Петреску не подтвердил факта переговоров с кем-либо из английских клубов.

«Я посещал Англию, где присутствовал на игре «Челси» – «Манчестер Юнайтед», но при этом я ни с кем там не общался. Возможно, однажды я возглавлю клуб из Англии, я об этом мечтаю. Я рассмотрю предложение, в случае, если оно поступит», – приводит слова Петреску fanatik.ro.

Напомним, что должность рулевого «Вулверхэмтона» на этой неделе покинул Вальтер Дзенга. На данный момент «волки» располагаются на 18-й строчке в таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 16 очков.