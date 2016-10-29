Жардим: «Фалькао следовало залечить травму, а уже потом ехать в Англию»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим раскритиковал решение форварда Радамеля Фалькао перейти в аренду в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. По словам специалиста, колумбийцу сначала нужно было восстановиться после травмы колена, а уже после делать такие серьезные шаги.

«Проблема Фалькао не в травме колена, а в том, что он принял решение переехать в Англию и провел по сезону в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Он попытался заиграть на высочайшем уровне, но когда ты травмирован, то лучше остаться в своем нынешнем клубе и попытаться вернуться на поле как можно быстрее. Это нормально, что травмированный игрок не меняет команду. Восстанавливаться и возвращаться всегда непросто, игроки — не машины.

Не могу сказать, допустил ли он ошибку, но в любом случае это не сработало», — сказал Жардим.