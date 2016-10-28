«Интер» выразил поддержку де Буру

Генеральный директор «Интера» Майкл Болингброк заявил, что клуб полностью поддерживает главного тренера Франка де Бура.

«Руководство и владельцы на 100 процентов на стороне Франка, потому что мы верим в него и знаем, что работа у него нелегкая.

Франк пришел лишь незадолго до начала сезона – это сложно для каждого тренера. Во время перерыва на матчи сборных у него будет хороший шанс по-настоящему поработать с командой.

Многие агенты связывались с нами, чтобы предложить кандидатуры тренеров, которых они представляют, но мы ни с кем не входили в контакт. Перед началом сезона у нас был план, и он не менялся.

Начиная все сначала прямо перед стартом сезона, мы понимали, что рискуем, но это решение было полностью в интересах клуба», – сказал Болингброк.

Под руководством де Бура «Интер» набрал 14 очков в десяти турах Серии А и занимает десятое место.