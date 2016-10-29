Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УПЛ. «Шахтер» победил «Черноморец», «Динамо» разгромило «Карпаты» и другие результаты

    В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» укрепил лидерство в чемпионате благодаря победе над «Черноморцем» со счетом 2:0. Теперь в активе донецкого клуба 35 набранных очков.

    В других встречах киевское «Динамо» крупно обыграло «Карпаты», «Олимпик» взял верх над «Волынью».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

    Олимпик – Волынь – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дудик, 25; 1:1 – Поступаленко, 31; 2:1 – Гришко, 52.

    Шахтер – Черноморец – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Феррейра, 24; 2:0 – Дентиньо, 30.

    Динамо – Карпаты – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Биседин, 18; 2:0 – Вида, 28; 3:0 – Морозюк, 81; 4:0 – Ореховский, 84; 4:1 – Завийский, 88.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11