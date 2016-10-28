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    Гвардиола: «Я фан «Барселоны». Не думаю, что «Реалу» нужен такой тренер»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что руководство «Реала» предлагало ему возглавить мадридцев.

    «Я фан «Барселоны». Не думаю, что «Реалу» нужен такой тренер, да и мне самому это не подошло бы», – сказал Гвардиола.

    Также испанец ответил на вопрос о состоянии Кевина Де Брюйне, Пабло Сабалеты и Бакари Санья.

    «Им уже лучше, сейчас я не могу ничего сказать, извините. Я не знаю, смогут ли они сыграть против «Вест Бромвича».

    Матч десятого тура АПЛ «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    28.10.2016 19:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 29 октября 2016, 14:34

      На фиг нужен ты Реалу...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      lisal 28 октября 2016, 20:17

      И зачем он в СИТИ.

      -1
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