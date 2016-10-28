Сухина: «Эпизод с удалением Кержакова как минимум спорный»

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина считает, что момент нарушения голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым в матче Кубка России против «Анжи» можно считать как минимум спорным.

«Главный арбитр консультировался с помощником не по поводу карточки, а по поводу места возможного нарушения правил. Если нарушение происходит до штрафной, то, как и по старым правилам, это красная карточка. Если аналогичные действия происходят в штрафной площади, при том что игрок пытался играть в мяч, то это пенальти и желтая карточка.

Но самый главный вопрос в том, было ли вообще нарушение. Момент был непростым. Эпизод как минимум спорный. Помощник верно определил место эпизода», – отметил Сухина.

Матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился со счетом 4:0.