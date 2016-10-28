Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Руководство Приморского края выделило «Луч-Энергии» дополнительное финансирование

    Власти Приморского края пытаются решить проблему финансирования «Луч-Энергии» в текущем сезоне. Клубу была выделена дополнительная финансовая поддержка.

    «Из средств краевого бюджета будет перечислено 35 миллионов рублей. Уже в ближайшее время деньги поступят на счет клуба.

    Считаю, что вы достойно представляете наш регион в ФНЛ. Команда готова дать бой любому противнику и бороться за высокие места в турнирной таблице», – приводит слова вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова пресс-служба администрации края.

    Напомним, что в феврале титульный спонсор клуба компания «РусГидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Сейчас руководство края активно ищет нового спонсора.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 07:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11