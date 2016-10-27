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    Кубок России. «Краснодар» в дополнительное время сумел обыграть «Оренбург»

    В матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле в дополнительное время одолел «Оренбург» со счетом 3:2 и прошел в четвертьфинал.

    Отметим, что дубль в данной встрече оформил защитник Андреас Гранквист.

    Кубок России. 1/8 финала

    Краснодар – Оренбург – 3:2 (0:0; 2:2; 1:0; 0:0)

    Голы: 0:1 – Бреев, 55; 1:1 – Гранквист, 57; 1:2 – Нехайчик, 60; 2:2 – Измайлов, 67; 3:2 – Гранквист, 101.

    Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Измайлов, Подберезкин (Каборе, 59), Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Ари.

    Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Бамба (Нехайчик, 46), Малых, Андреев, Ефремов, Бреев (Воробьев, 86), Коронов (Делькин, 92), Афонин, Ойеволе.

    Предупреждения: Каборе, 76 – Афонин, 26; Бамба, 27; Воробьев, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 21:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 27 октября 2016, 23:21

      у Краснодара хорошая возможность выиграть кубок России...
      Удачи нам !!!!

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