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    Измайлов, Мамаев и Ефремов выйдут с первых минут в матче между «Краснодаром» и «Оренбургом»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга», в которых команды начнут матч 1/8 финала Кубка России.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Измайлов, Подберезкин, Мамаев, Лаборде, Ари.

    Запасные: Крицюк, Адамов, Налдо, Енджейчик, Эбуэ, Каборе, Ахмедов, Перейра, Быстров, Окриашвили, Вандерсон.

    «Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Бамба, Малых, Андреев, Ефремов, Бреев, Коронов, Афонин, Ойеволе.

    Запасные: Руденко, Нехайчик, Померко, Кацалапов, Георгиев, Батов, Делькин.

    Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    27.10.2016 18:33
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