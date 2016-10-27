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    Ващук: «От бромантана в «Спартаке» чистились месяца три. Тренировок не было»

    Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал о допинговом скандале в стане московского клуба, который случился летом 2003 года.

    «Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную – они обязательно перед матчем сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков «Спартака». Это был шок. Бромантан нашли в крови у всех игроков основного состава.

    Когда ты в команде – доктор для тебя бог и царь. Только он знает все твои проблемы, все твои слабые места. Я привык доверять врачам как себе. Конечно же, никто не сдает в лабораторию то, что тебе дает доктор. В «Динамо» даже пшикалки для носа изымались, чтоб ничего не попало на слизистую, а тут такое. Кстати, специалисты говорят, что в качестве допинга бромантан абсолютно бесполезен. Вреднейшее вещество, которое очень тяжело потом вывести из организма.

    Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России завоевали. А еще позитивным моментом было то, что для ноги такой режим оказался спасительным, и я потихоньку начал приходить в норму», – сообщил Ващук.

    Источник: Facebook.com

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    27.10.2016 15:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 27 октября 2016, 18:29

      Титов - наше бромантановое все!!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 27 октября 2016, 17:29

      Вот она история "народной команды" - грязь и допинг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 27 октября 2016, 16:36

      Бромантан использовали исключительно наши спортсмены.
      Если бы аспирин использовался ТОЛЬКО в России, его бы тоже объявили допингом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > sochi-2013 27 октября 2016, 17:10

      Бромантан сам по себе не допинг, но при его помощи допинг выводится из организма, по этому и запрещен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > richi 27 октября 2016, 18:59

      Он не выводит, а, якобы, скрывает допинг. Херня это все, При современных технологиях, по сопле могут сказать, что ты ел неделю назад.
      Тогда был бромантан, сейчас мельдоний, потом еще что-нибудь из российской фармацевтики вытащать и объявят допингом, а пиндосы не только допинг принимают, но и наркотики. И все нормально!

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > sochi-2013 28 октября 2016, 16:53

      Ты хочешь сказать, что мы белые и пушистые, а пиндосы нас зря чморят? Современная Россия полнейший аналог пиндосов, только более слабый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11375

      alp 27 октября 2016, 16:32

      вот так вот спартак поднасрал сборной. и вы таки будете утверждать, что спартак народная команда?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 27 октября 2016, 16:02

      Нормальное признание..Интересно где в дальнейшем работал доктор Спартака?

      2
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