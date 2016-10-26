Ибрагимович: «Болельщики «Сити» становятся фанатами «МЮ» после встречи со мной!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

«У меня есть большой опыт в дерби. Я по всей Европе играл в подобных матчах, где, скажем так, бывает жарко. Много раз я выходил из этих встреч победителем, так что будем надеяться, что так случится и в этот раз.

Я много раз встречал болельщиков «Сити», но они становились фанатами «Юнайтед» после встречи со мной!» – сказал Ибрагимович.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится сегодня. Начало – в 22:00 по московскому времени.