Артем Ребров не считает «Спартак» фаворитом в матче против ЦСКА

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА. По словам стража ворот, он не думает о статусе команд в предстоящей игре.

«Нет ощущения, что «Спартак» – фаворит в матче с ЦСКА. Это московское дерби, здесь всегда борьба от первой и до последней минуты. Не думаю о статусе команд – о том, кто фаворит. Все мысли только об игре. Ждем полный стадион и отличную игру. Зачем забивать себе голову? Благодаря нашим болельщикам всегда чувствуем себя отлично. Спасибо им за это. Конечно, предвкушаем аншлаг. Уже сейчас люди звонят и пишут с просьбой достать билет», – сказал вратарь.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 29 октября в 18:00 по московскому времени.