Конте: «Полностью уверен в Батшуайи»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о прогрессе Миши Батшуаий.

«Доверие к нему должно быть большим, ведь это молодой игрок. По-моему, он значительно улучшил свою игру.

У него большие способности как в плане техники, так и смысле физических данных. Он может еще значительно вырасти и продолжает хорошо работать.

Я полностью в нем уверен. Не сомневаюсь, что если он сыграет с «Вест Хэмом», то проведет хороший матч.

Он может учиться у Косты, потому что в большом клубе у тебя есть возможность каждый день работать с отличными игроками и учиться у них – для него это позитивный момент», – сказал Конте.