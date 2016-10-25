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    Юрий Газзаев: «Грустно за футболиста, выложившего видео. Это грязно и подло»

    Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев назвал подлым поступком выставить в интернет видеоролик, на котором специалист проводит послематчевый разбор игры, употребляя в свой речи ненормативную лексику.

    «Я могу только догадываться, кто выложил это видео. Это было в Хабаровске, после проигранного матча в прошлом сезоне. В данном случае грустно за футболиста.

    Кто меня хорошо знает, подтвердит, что в обычной жизни я подобные слова стараюсь не употреблять. Такое человек может произнести только в состоянии аффекта.

    Если смотреть на меня как на тренера, то, может, перегибал, эмоции были, но это же все равно показывает, что я переживаю за свое дело. А футболист сразу после игры схватил телефон, начал снимать. Это значит не быть частью команды, не переживать. Это грязно, подло и плохо характеризует человека.

    Зачем нужно было ждать столько времени, чтобы выложить это видео? Наверное, у того парня в карьере не все так хорошо складывается. Вся моя жизнь на виду. Многие люди со мной общаются, так что вряд ли из-за этого случая ко мне изменится отношение. Кто тренер – понимает, потому что такое может произойти. Просто неприятно, что внутри команды может найтись такой человек», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 16:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 26 октября 2016, 10:55

      Хочется надеяться,что теперь и главный тренер начнет следить за своей речью и не забывать,что он находится на работе,тем более,что он руководитель своей команды и должен быть прежде всего примером для своих подчиненных (а заодно не забывать о технических возможностях все записывать на аудио и видео)!

      -3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 октября 2016, 19:54

      да все нормально

      1
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 25 октября 2016, 18:40

      Нельзя этого делать...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 18:05

      Красавчик!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 17:18

      Никогда работа такого горе-тренера, впадающего "в состояние аффекта", не будет эффективной! Никто даже не станет утруждать себя попытками узреть мысль между "междометий" и сделать верные выводы. Все просто ждут, когда оно закончится. Кто "поумнее" - развлекаются, снимают. Кто "поглупее" - потом в сеть из избы. А команда в лучшем случае топчется на месте, в худшем - ее давно уже фактически нет. И не так уже важна квалификация наставника. А все потому, что энергия мата - разрушающая, а не созидающая, направленная на подавление оппонентов с целью их морального уничтожения.

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ШарКий вояж в ТуЛузу 26 октября 2016, 17:37

      ну ты выдал .. всё по делу , можно было и углубиться но и так понятно ... и он же главный типо психолог в команде. ибо у нас они в командах вообще не работают ...

      0
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 25 октября 2016, 16:09

      Да и что такого?все матом ругаются,а кто-то разговаривает на нем,и что?человек за то красиво объясняет и доходчиво)
      Я вообще за мат! За наш русский мат! Его все знают)

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 25 октября 2016, 16:26

      В ресторане подрабатывать между матчами! Разве нет?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 25 октября 2016, 20:34

      Да никто не понял, ибо спич Юрия Газзаева понять невозможно! Вот это самое печальное... :-((((((

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