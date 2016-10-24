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    Капитан «Оренбурга» признался, что переживает за «Зенит»

    Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

    – «Зенит» — классная команда, свои моменты реализовала. К сожалению, мы – нет, но любой результат закономерен.

    – С какой задачей выходили играть против сильнейшей командой страны?

    – Мы сейчас в такой ситуации, что на каждую игру выходим на победу, других мыслей у нас нет.

    – Учитывали проблемы «Зенита» в обороне?

    – Да, нам тренер все обрисовал, сказал о сильных и слабых сторонах. Пытались использовать моменты, но не все получилось.

    – За чемпионство сейчас борются ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». С последними двумя вы играли – можете сравнить?

    – «Зенит» — близкая нам команда, мы за них переживаем.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.10.2016 22:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 13:25

      опять что-то журналисты выдернули , передернули

      0
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 25 октября 2016, 06:27

      В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ТОСНО,ЗАТЕМ ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ ,ТОГДА ВООБЩЕ ЛЕПОТА БУДЕТ.

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 октября 2016, 05:24

      Да слился оренбург, немытые фарм клуб спецом в премьер лигу вытащили,пади плохо 6 очей до начала чемпа иметь.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 октября 2016, 00:54

      Вряд ли кто сомневался в победе Зенита.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 25 октября 2016, 00:52

      за свою команду переживай, как бы не вылететь в фнл

      -1
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      Рейтинг: -1

      Dem_on 25 октября 2016, 00:46

      Молодец! Он же правду сказал, ЦДКА обсекает своего треню, они правы, Спартак чемпион? Странный (без буквы т) вопрос. P.s. Открытку из Дублина отправил, как и обещали, отпишитесь, плиз, вдруг не дошла...

      -3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 октября 2016, 00:38

      1:0 маловато для Зенита!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > VeniaminS 25 октября 2016, 01:00

      Зенит переживает за Оренбург.

      2
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      Рейтинг: +14

      Просто игра > DIDI 23 25 октября 2016, 01:19

      Смешно

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 октября 2016, 00:36

      ахаха

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -1

      Dem_on 25 октября 2016, 00:34

      -1
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      Рейтинг: +48

      makovei 25 октября 2016, 00:17

      вся команда Оренбург, да и тренер переживали сегодня за Зенит..

      5
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