Гиггз: «Если вас разгромили 4:0, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Не надо обмениваться майками с соперником»

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о поведении футболистов манкунианцев после поражения в рамках 9-го тура АПЛ от «Челси» (0:4).

«В футболе вас могут побить. Но потом, после разгрома, вы меняетесь футболками. Мне это не нравится. Можете называть меня старомодным. Если вас разгромили 4:0, вы поздравляете соперника, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Вы не остаетесь на поле обмениваться майками и смеяться с игроками команды, которая только что вас побила», – сказал Гиггз.