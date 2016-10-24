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  • Гиггз: «Если вас разгромили 4:0, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Не надо обмениваться майками с соперником»

Гиггз: «Если вас разгромили 4:0, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Не надо обмениваться майками с соперником»

24 октября 2016, 14:17
13

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о поведении футболистов манкунианцев после поражения в рамках 9-го тура АПЛ от «Челси» (0:4).

«В футболе вас могут побить. Но потом, после разгрома, вы меняетесь футболками. Мне это не нравится. Можете называть меня старомодным. Если вас разгромили 4:0, вы поздравляете соперника, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Вы не остаетесь на поле обмениваться майками и смеяться с игроками команды, которая только что вас побила», – сказал Гиггз.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Гиггз Райан
Комментарии (13)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477308278
Кто то просто не умеет проигрывать
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talgatnurzhanov2006
1477308740
это он про Ибру по-ходу!
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АМР1972
1477309548
Погба нулевой
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Doktor Dik
1477309606
всё правильно сказал, мужик!!!
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momwig_
1477312970
Райан - легенда... Теперь таких мало.
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edw7777
1477320116
Старая гвардия - старая закалка - старое воспитание. Согласен полностью. По-больше бы такого старого среди молодых.
Ответить
alll-1
1477320449
100% прав
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Black77718
1477321077
Ну да надо сохранять хоть какие то остатки достоинства,не могу представить чтоб Реал играя с Барсой проиграл бы ей с разгромом и пошёл после меняться футболками,ладно бы играли и показывали норм игру просто не повезло бы,а тут в одни ворота,что там от былой команды осталось,много понтарезов,мало желания биться друг за друга на поле.
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tootoo
1477324521
Не понял.. обидеться на соперников что ли? На себя нужно обижаться, и работать на тренировках потом. А соперники просто хорошо сделали свою работу, за что их стоит уважать.
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de bruyne
1477326586
Бывшая команда пепа 4:0 сделала так же и тут бывшая команда маура тоже ему 4:0... реал Бавария будет интересно в лч встреча если будет.. Карло Карло
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