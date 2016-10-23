Алексей Миранчук хочет иметь в новом контракте с «Локомотивом» пункт, дающий право уехать за границу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что ведет переговоры с руководством московского клуба о продлении контракта, а также выразил желание иметь в новом соглашении пункт, дающий право перейти в один из европейских клубов.

– Важно ли вам при заключении нового контракта иметь опцию, позволяющую при возможности уехать за границу?

– Это не главное условие, но хотелось бы, чтобы такая опция была. Процесс переговоров продолжается – только это могу сказать. О том, почему не можем договориться, не могу говорить. Без комментариев.

– С «Зенитом» у вас были контакты?

– Я лично никак не общаюсь. Может быть, представители.