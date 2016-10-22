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    Ничья с «Уфой» позволила «Ростову» набрать первое выездное очко в РФПЛ

    В матче 11-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях не сумел обыграть «Уфу» – 0:0. Отметим, что благодаря данной ничьей донской клуб заработал первое гостевое очко в сезоне. В четырех предыдущих гостевых поединках желто-синие «Зениту» (2:3), «Тереку» (1:2), «Краснодару» (1:2) и «Спартаку» (0:1).

    На данный момент «Ростов» заработал в чемпионате России 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 17:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 23 октября 2016, 07:27

      После тяжёлой игры с Атлетико играть через 3 дня на выезде без двух дисквалифицированных игроков основы тяжело было Ростову . Да и Уфа набирает неплохие обороты .

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