Ничья с «Уфой» позволила «Ростову» набрать первое выездное очко в РФПЛ

В матче 11-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях не сумел обыграть «Уфу» – 0:0. Отметим, что благодаря данной ничьей донской клуб заработал первое гостевое очко в сезоне. В четырех предыдущих гостевых поединках желто-синие «Зениту» (2:3), «Тереку» (1:2), «Краснодару» (1:2) и «Спартаку» (0:1).

На данный момент «Ростов» заработал в чемпионате России 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.