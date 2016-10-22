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    Врба: «Игра с «Томью» не была простой, рады, что у «Анжи» все получилось»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба подчеркнул, что матч 11-го тура РФПЛ с «Томью» (3:0) не стал для махачкалинцев легкой прогулкой, несмотря на разгромный счет. Наставник подчеркнул, что его удовлетворила игра команды, особенно во втором тайме.

    «Игрой команды, особенно во втором тайме, я очень доволен. В первом тайме игра была примерно равной, и хозяева выглядели даже получше, особенно при стандартных положениях. И во многом за счет того, что были пожестче в единоборствах. Также хотел бы отметить нашего голкипера, который нас выручал, а один раз совершил отличный сэйв.

    Во втором тайме у нас стало получаться лучше, потому, что мы стали играть точнее в передачах и в чем-то – попроще. А когда повели в счете, то соперник пошел вперед и открыл нам возможности для контратак, в которых мы были успешны.

    Матч вовсе не был простым, соперник играл хорошо, и мы рады, что у нас все так получилось», – сказал Врба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 23 октября 2016, 10:13

      Просто молодцы, так и продолжайте

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