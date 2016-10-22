Романцев: «Хочу спросить у Мутко, почему сборная России опустилась так низко в рейтинге ФИФА»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что после вступления Виталия Мутко в должность вице-премьера он должен назначить на пост президента РФС профессионала, который способен помочь в решении футбольных проблем. По словам специалиста, в отечественном футболе не все так гладко, о чем свидетельствует нынешняя низкая позиция национальной команды в рейтинге ФИФА.

«Раз Виталия Леонтьевича пригласили работать на такой должности, значит, он работает хорошо. Иначе бы не пригласили. Но хочется, чтобы в руководстве футбола было больше настоящих профессионалов, которые знают футбол от А до Я.

Не буду заострять внимание на деталях протокольных мероприятий. Но хочу задать вопрос Виталию Леонтьевичу: «Почему наша сборная опустилась так низко в рейтинге?». Ведь он сейчас президент РФС. Раз мы упали так низко, значит, что-то не то в нашем российском футбольном хозяйстве. А теперь второе: если Мутко сейчас на такой высокой должности в правительстве, пусть назначит на пост президента РФС такого профессионала, который способен помочь ему в решении футбольных проблем. Ведь на новой должности Виталию Леонтьевичу нужно будет заниматься всеми видами спорта. Вот, например, на днях убрали из тульского «Арсенала» Сергея Павлова. У меня возникает вопрос: «Почему?». Не понравился учредителям или областным руководителям?

Вы знаете, кто такой Павлов? Считаю, что он один из лучших тренеров российского футбола. Он несколько раз брал средние команды и выводил их на высокий уровень. Например, Павлов с 1979 по 1997 год возглавлял «Текстильщик» из Камышина. И руководимый Павловым «Текстильщик» в 1993 году занял четвeртое место в чемпионате страны и завоевал право играть в Кубке УЕФА. А где до Павлова была команда? О ней никто и не слыхивал. И где она сейчас, после ухода Сергея Александровича? Президент РФС должен приехать в Тулу и разобраться с этим вопросом.

Повторюсь еще раз: считаю, что Мутко должен курировать весь спорт. Но руководить отдельными видами должны профессионалы, которые досконально его знают. Был бы, к примеру, на посту главы РФС Газзаев, то он наверняка бы не просто разобрался, а сам бы приехал в Тулу и провел расследование», – приводят слова Романцева «Аргументы недели».