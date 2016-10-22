Инсинье может начать переговоры с «Ливерпулем»

Хавбек «Наполи» Лоренцо Инсинье имеет хорошие шансы оказаться в «Ливерпуле». Переговоры 25-летнего игрока с «адзурри» по поводу нового соглашения зашли в тупик, и теперь его агент настаивает на том, чтобы начать контактировать с красными на предмет возможного контракта. Отметим, что итальянец небезынтересен главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

В текущем розыгрыше Серии А Инсинье принял участие в восьми встречах, отметившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.