Кирьяков: «Ребята все думают, как нам обороняться, а не как атаковать»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 11-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Мы играли в большинстве, и некоторые игроки у нас не поняли, как действовать. В перерыве сказали, что нужно расставиться по точкам, спокойно контролировать мяч, искать перед штрафной площадью острую или фланговую передачу, удар по воротам. Думаю, чисто психологический момент. Ребята все думают, как нам обороняться, а не как атаковать. Игра нам давалась, мы сравняли счет, и большие надежды были связаны со вторым таймом, но, к сожалению, атакующий потенциал наш таков, что пока не можем воспользоваться таким преимуществом.

Мы рассчитывали на большее после первого тайма. Если бы до игры сказали, что сыграем вничью, то в принципе такой результат удовлетворил бы. Но, имея на одного игрока меньше, рассчитывали на большее», – сказал Кирьяков.