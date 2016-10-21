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    Валерий Овчинников: «Зенит» использует админресурс? Это отговорки слабых»

    Российский специалист Валерий Овчинников высказал мнение о судейском скандале в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

    – В чемпионате России недавно разразились сразу два судейских скандала, сначала в матче между «Зенитом» и «Спартаком», а затем во встрече красно-белых с «Ростовом». Вы в курсе ситуации?

    – В матче «Зенита» и «Спартака» газ встретился с нефтью, но газа оказалось больше. Что касается судейского скандала, скорее всего, арбитр, обслуживавший эту встречу просто так судит. После спорной красной карточки футболисту «Ростова» красно-белые почему-то молчали и были довольны происходящим. Заинтересованные стороны тут не могут давать оценку, это дело независимых экспертов. Я видел все эпизоды по «ящику» и тоже не могу объективно их оценить, футбол надо смотреть вживую.

    – Идут толки про использование «Зенитом» админресурса в чемпионате России. Как вы считаете, это действительно так?

    – За руку никто никогда никого не ловил. Про работу с судьями я слышу тысячу лет, но прямых доказательств как не было, так и нет. Мое мнение: жалобы на админресурс — скорее отговорки для слабых.

    Источник: Lenta

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    21.10.2016 15:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 октября 2016, 23:38

      ВалерВикторыч... ну, с одной стороны - кому как не тебе знать про отговорки слабых - ты был никаким игроком, потом - слабеньким тренером. С другой - накой сверкать ещё и своим слабым умишком?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 октября 2016, 19:41

      Это не отговорки, а наговор. Чтобы пар выпустить

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      Рейтинг: +973

      Krics 21 октября 2016, 19:23

      Сердюкова и Васильеву тоже не поймали и что...?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 октября 2016, 16:03

      Кто это вообще такой? Спец по чему??? На лавочках вообще говорят, что все судьи пи**сы! То же им верить? )))

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ufos73 21 октября 2016, 16:52

      Вообще-то В.Овчинников - личность очень широко известная в футбольных кругах, а по работе с арбитрами, можно даже сказать, легендарная. По этому показателю я смело отдал бы ему место на пьедестале в компании с С.Павловым (тогда "КАМАЗ") и В.Газзаевым ("Спартак-Алания"). Впрочем, сложнее будет назвать тех, кто с судьями не работал во времена спартаковских чемпионств, если таковые (я про тренеров) вообще были)).
      А по существу вопроса Борман абсолютно прав.
      Побеждать надо так, чтобы сетки рвались от обилия голов, а все эти крики, плачи, жалобы на судей и разговоры о подкупе - удел слабаков.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 21 октября 2016, 17:10

      Надо было бы добавить: "... минусующих слабаков")))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ШарКий вояж в ТуЛузу 22 октября 2016, 10:45

      Помнится Нигер совсем недавно на судей жаловался, и вся конюшня в один голос кричала, что он прав )))

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      Рейтинг: +387

      Vizual > ШарКий вояж в ТуЛузу 22 октября 2016, 16:13

      Шарик,прочти как Карась отсудил матч Наполи-Бешикташ а потом пизди вместе с Овчиной

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2016, 15:24

      Из этого интервью прямо звучит-не пойман значит зенитовец.Противно все это.

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      Рейтинг: +520

      Boozman 21 октября 2016, 15:20

      Можно подумать, будто люди настолько умные, чтобы давать повод найти прямые доказательства

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