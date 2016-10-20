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    Ташуев: «Мне кажется, что «Краснодар» победит «Шальке» со счетом 2:1»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил шансы команды в предстоящем матче с «Шальке» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «По уровню футбола «Шальке» — самый сильный соперник «Краснодара» по группе. Надо учитывать, что у немецкого клуба не будет играть целых пять человек из основного состава. Правда, там есть очень талантливый молодой парень из сборной Германии Максимилиан Мейер плюс еще Хунтелаар и Коноплянка. Если судить по последним матчам, то команда сейчас на ходу. Немецкие клубы умеют играть против креативных команд, таких как «Краснодар».

    У краснодарской команды отсутствует Федор Смолов, которого команде не хватает, что мы увидели в матче с тульским «Арсеналом». «Краснодар» должен побеждать немцев за счет командной игры и внимательных действий в обороне. У «Шальке» есть быстрые и разумные игроки, которые могут отдать передачу или взять игру на себя. Мне кажется, что «быки» победят со счетом 2:1, новый стадион и болельщики помогут игрокам», – заявил Ташуев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 17:13
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