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    Симонян: «Система подсчета рейтинговых очков национальных команд не совсем справедлива»

    Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА. По мнению футбольного функционера, по рейтингу нельзя судить о настоящей силе сборных. Напомним, Россия в обновленном рейтинге опустилась на 53-е место.

    «Не думаю, что стоит обращать на эти цифры столь пристальное внимание. Можно выиграть две-три встречи и опять подняться на определенное количество позиций. Настоящая сила сборной проявляется, прежде всего, в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Сейчас же система подсчета рейтинговых очков национальных команд не совсем справедлива. На последнем совете ФИФА эта тема обсуждалась, и, вполне вероятно, что в нее будут внесены изменения. Ведь сборные, чьи страны принимают Кубки мира и Европы, в течении двух лет освобождены от официальных матчей – и им просто не избежать падения в рейтинге», – заявил Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 14:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 20 октября 2016, 18:05

      полностью согласен! Со сборной полная жопа... нужны новые игроки, а их нет изза ебаного лимита. К чм будем на 90 месте

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 октября 2016, 15:02

      Что все прикопались к этим рейтингам, показушники? Помнится мне сборная Франции, тоже перед ЧЕ гоняла товарняки со всяким отстоем. И тоже скатилась в рейтинге, ничего не умерла. Кому он нужен Ваш рейтинг, игру, результаты давайте! Прямо, как ЕР, каждую неделю рейтинг все растет и растет, а дела в стране все хуже и хуже. Давайте результаты, рейтинг нах. не нужен.

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