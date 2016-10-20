Маурисио: «Уверен, в обеих играх с «Зенитом» ирландцы захотят показать себя»

Нападающий «Зенита» Маурисио рассказал о том, как его команде следует сыграть в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Дандолком». По словам футболиста, его команда должна серьезно настраиваться на встречу с ирландцами.

– Давайте вернемся к матчу с «Дандолком». Знаете, что в Ирландии чемпионат проходит по системе весна-осень и вашему сопернику осталось сыграть в нем всего один матч?

– Мистер уже сказал нам об этом. Напомнил, что «Дандолк» – действующий чемпион страны и в этом году тоже борется за титул. Но сейчас – тур в Лиге Европы и это совсем другое дело. Уверен, в обеих играх с «Зенитом» ирландцы захотят показать себя. Даже несмотря на то, что в конце сезона, возможно, немного подустали. Однако желание победить у них наверняка огромное.

– «Дандолк» – команда-загадка для вас?

– Отчасти – да. Такой же для всех была сборная Ирландии на недавнем Евро. Но, так же как и национальная команда, «Дандолк» станет бегать и драться на поле все 90 минут.