Лига чемпионов. «Ростов» уступил «Атлетико»

Не смотря на поражение игру показали достойную!
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1. Победу мадридцам принес гол Янника Феррейра-Карраско.
После трех туров «Атлетико» имеет стопроцентный результат и возглавляет таблицу, «Ростов» с одним очком находится на последнем месте.
Также в этой группе выступают «Бавария» и ПСВ.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур
Ростов (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
Гол: 0:1 – Феррейра-Карраско, 62.
Ростов: Джанаев, Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун (Препелицэ, 75).
Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Сауль, 89), Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тиагу, 90+1), Торрес.
Предупреждения: Мевля, 28 – Луис, 4; Хуанфран, 70