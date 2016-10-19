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    Лига чемпионов. «Ростов» уступил «Атлетико»

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1. Победу мадридцам принес гол Янника Феррейра-Карраско.

    После трех туров «Атлетико» имеет стопроцентный результат и возглавляет таблицу, «Ростов» с одним очком находится на последнем месте.

    Также в этой группе выступают «Бавария» и ПСВ.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

    Ростов (Россия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Феррейра-Карраско, 62.

    Ростов: Джанаев, Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун (Препелицэ, 75).

    Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Сауль, 89), Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тиагу, 90+1), Торрес.

    Предупреждения: Мевля, 28 – Луис, 4; Хуанфран, 70

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 23:38
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 октября 2016, 09:26

      Не смотря на поражение игру показали достойную!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 октября 2016, 09:15

      Ростов играл классно! Джанаев выше всяких похвал! Обидно, что проиграли...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 октября 2016, 06:57

      На теперь хотя бы лига Европы.

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 20 октября 2016, 06:07

      Сердар Озмун был великолепен, особенно когда не отпасовал голевой пас

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 октября 2016, 01:07

      Очень здорова Ростов матч провел !

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 октября 2016, 01:04

      Хорошая игра. За Ростов не стыдно.
      Спасибо за игру.

      5
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 20 октября 2016, 00:55

      Молодцы, с такой командой как Атлетико, очень достойный счет и игра.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 октября 2016, 00:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да нормально спору нет , но это единственный матч в экспресе не сыграл, еще бы один гол в этом матче

      -7
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      Рейтинг: +49

      melnicn 20 октября 2016, 00:21

      0-1 Нормально

      1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 20 октября 2016, 00:19

      Это было понятно

      1
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