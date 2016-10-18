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    Лига чемпионов. «Монако» вырвал ничью в матче с ЦСКА

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА и «Монако» сыграли вничью – 1:1. На гол Ласина Траоре гости ответили точным ударом Бернарду Силва в концовке встречи. После сегодняшнего игрового дня ЦСКА остался на последнем месте в группе, а «Монако» по-прежнему лидирует.

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    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

    ЦСКА (Россия) – Монако (Франция) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Траоре, 34; 1:1 – Силва, 87.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Василий Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Тошич (Гордюшенко, 75), Ионов (Миланов, 46), Головин, Траоре (Страндберг, 84).

    Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи (Менди, 69), Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррийо, 46), Лемар, Жермен, Силва.

    Предупреждения: Натхо, 74 – Бакайоко, 36.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2016 23:37
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +388

      R015RK 19 октября 2016, 13:05

      Акинфеев реально пытался спасти команду, спасибо ему. Ну а Слуцкому сказать нечего, трус он. И не надо ему плакать на нехватку игроков, незачем целый тайм сидеть в обороне при скользком счете, ведь это была его установка обороняться. Да и убрал бы он полено из атаки, ставь напа из дубля, толку больше будет.

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 11:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Монако вырвал очко ЦСКА....

      -4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 октября 2016, 10:27

      жаль....хотелось победы.

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 октября 2016, 10:20

      Ну каждый раз мы наблюдаем одно и тоже) вот каждый год, в котором ЦСКА играет в Лиге чемпионов) после 65 минуты команда тупо опускается в оборону и подседает физически и при том, что не важно какой счёт на табло) МОНАКО была мёртвой командой, такую надо было выносить, также, как это сделал Краснодар с Ниццей) но вместо этого надо было отдать мяч и полчаса вымучивать эти 1:0) повезло, что в концовке отыгрались, если бы монегаски забили скажем на 75 минуте, то полюбому бы и второй отыграли и было бы на 87 минуте уже 1:2

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 октября 2016, 09:57

      неужели Слуцкий не понимает что оборонятся это не "его"!, сколько там сорок уже матчей подряд пропускают! Почему не попробовать атаковать! Забили один и все всей командой наворота. Достало!!!

      5
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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 октября 2016, 09:50

      Не вырвал, а заслужено свёл к ничье.

      0
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 19 октября 2016, 09:29

      В конце явно подсели, причем физически. Естественно первым посыпался Щенников.

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 19 октября 2016, 09:05

      ЦСКА не плохо смотрелись))) Траоре несколько моментов запорол)))

      4
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      Рейтинг: +365

      yaran56 19 октября 2016, 08:46

      Вместо радости что не получили полную сетку, плачут о якобы возможности выиграть. Толи матч не смотрели, толи телевизор не показывал половину поля цска.

      -1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 19 октября 2016, 06:55

      Молодец ЦСКА! Давно не видел, чтобы команда играла так собрано и четко. Оборона была организована очень хорошо. Молодцы, что сохранили ничью!!!

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Kollljan 19 октября 2016, 11:06

      особенно вратарь молодец! рекорд не умрёт никогда!

      -2
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > Каратель 19 октября 2016, 19:10

      Да.

      0
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