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    Слуцкий: «Жмемся к воротам, потому что играем с сильными командами»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

    – Очень качественный первый тайм, много моментов, по делу вели, но после перерыва уже не было той контригры, что была в первом тайме.

    – Почему команда жмется к своим воротам?

    – Потому что мы играем с сильными командами, и периодически они нас заставляют обороняться достаточно глубоко.

    – Почему выпустили не Алексея Березуцкого, а игроков группы атаки – Гордюшенко и Страндберга?

    – Гордюшенко вышел в опорную зону. Убрать Траоре, чтобы перейти на три центральных защитника, мне не казалось правильным. Остаться даже без намека на контригру – смерти подобно, а я все-таки планировал контратаковать, потому что сложно так долго защищаться, – сказал Слуцкий.

    Источник: Sports.ru

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    19.10.2016 01:03
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +706

      111ax 19 октября 2016, 23:45

      лучше проиграть, но играть красиво, а не так

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 19 октября 2016, 22:11

      С сильными командами они играют... молчали б в тряпочку лучше

      -1
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      Рейтинг: +837

      eleng 19 октября 2016, 16:00

      "Жмёмся мы к воротам..." вот же ведь, вспомнился мультфильм из детства "Кошкин дом" -... нет у нас подушки, нет и одеяла, жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало...!
      Читаешь и понимаешь, что у тренера чемпионов страны психология проигравшего. ЦСКА заведомо занял последнее место в группе.

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 октября 2016, 13:56

      Повезло ещё, что очко зацепили

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 19 октября 2016, 11:07

      Слуцкий: «Жмемся к воротам, потому что я тупо физрук нефутбольной команды,а лыжной"

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 октября 2016, 10:29

      Ктоооо???????? Монако заставлял вас обороняться?!!!!!!!! ты чё Лёня? белены объелся?!) Они думали как при такой игре в обороне, уехать из Москвы с неразгромным счётом, потому что там такой бардак был в обороне, что им надо было отгружать аж 3-4 мяча) это ты свою команду к воротам вечно прижимаешь, а не соперники. Умей отвечать за свои неправильные установки в перерыве и неправильную тактику. Потому как эта ничья и 40 матчей с пропущенными мячами у Акинвеева , это на твоей совести

      4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 19 октября 2016, 10:25

      Одно и тоже, из сезона в сезон: ну не умеем мы играть в Европе, т.к. тренер слабый и трусливый, защита дырявая, атака на "троечку".

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 октября 2016, 10:10

      Наша песня хороша, начинай сначала. Слуцкий свой лимит исчерпал. Каждый год в ЛЧ 4 место. Очки в копилку рейтинга набирают другие команды.

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 19 октября 2016, 10:07

      Это вам не УФА забив один мяч можно спокойно отойти и сохранить счет. Не понимаю зачем вам выходить в ЛЧ и каждый год обсираться и это наш чемпион просто позор РФПЛ

      2
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Garrincha58 19 октября 2016, 11:50

      за выход в ЛЧ хорошие деньги выдаются от УЕФА

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 октября 2016, 09:14

      Слуцккий прав... Монако-очень сильна,все игроки мировые величины... В воротах,почти что Яшин,а защитники напоминают Беккенбауера и Воронина... А средная линия,там Маоадона,Платини,Круифф,Зидан,Гарринча,Зико... А атака... Ужас! Там все монстры... Пеле,Ван Бастен и Рональдо(зубастик)... Не винити Слуцкого...

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