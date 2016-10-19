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    Серия Акинфеева продлилась до 40 матчей и достигнет десяти лет

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Монако» – 1:1.

    Ворота армейцев защищал Игорь Акинфеев, пропустивший в 40-м своем матче Лиги чемпионов подряд с учетом игр квалификации.

    Последней встречей, в которой Акинфееву удалось не пропустить, был матч против «Арсенала» 1 ноября 2006 года. Следующая игра ЦСКА в ЛЧ пройдет 2 ноября – таким образом, антирекордная серия голкипера армейцев достигнет десяти лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 00:16
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +3588

      Axe111 19 октября 2016, 16:21

      Да потому что этот акинфеев никто
      чего стоит в прошлом чр игра с рубином и удар в упор в руку этому игрочишке

      -3
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 19 октября 2016, 10:41

      Кроме россиян всем пофиг на этот рекорд но мы этого не забудем "своему"

      2
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      Рейтинг: +8124

      nik55 19 октября 2016, 09:33

      виноват не он один а вся команда --когда играют в обороне

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 октября 2016, 09:30

      Да если бы ЦСКА выигрывал, то никто бы про эту серию так не говорил)

      3
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 19 октября 2016, 08:55

      Игорян молодец, думаю он не прервет серию и войдет в историю как дырка в 100 матчей кряду удачи

      -3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 октября 2016, 08:51

      Игорь постоянно команду тащит, если бы не он, вчера голов побольше б нам напихали.

      2
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      Рейтинг: +12

      muromen 19 октября 2016, 08:47

      Не трогайте Игоря, он делает всё невозможное! Уберите эти три сосны( сорри: две берёзы и сосну)!

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 октября 2016, 08:35

      Да пока защита такая слабая будет в ЦСКА - рекорд может и до 50 матчей вырасти ! Акинфеев старается, вчера раза 3 конкретно спас, ну и в целом хорошо сыграл, но что поделать если защита в некоторых моментах бросает играть и стоит смотрит, как гол забивается !

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 19 октября 2016, 08:35

      отъебитесь от пацана! автору ебень надо расщипить!

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 октября 2016, 08:20

      Зря так про Игоря....Это не его серия...

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > hjvfybcn 19 октября 2016, 08:22

      а чья чупчугова что ли

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn > спартач 23рус 19 октября 2016, 14:30

      При чем тут Чупчугов?))) Я про то что защита у них никакая, это любой разбирающийся в футболе понимает!!!

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