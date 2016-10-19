Серия Акинфеева продлилась до 40 матчей и достигнет десяти лет

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Монако» – 1:1.

Ворота армейцев защищал Игорь Акинфеев, пропустивший в 40-м своем матче Лиги чемпионов подряд с учетом игр квалификации.

Последней встречей, в которой Акинфееву удалось не пропустить, был матч против «Арсенала» 1 ноября 2006 года. Следующая игра ЦСКА в ЛЧ пройдет 2 ноября – таким образом, антирекордная серия голкипера армейцев достигнет десяти лет.