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    Пономарев: «ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Нападения у армейцев нет»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». По мнению ветерана, армейцам будет сложно победить из-за слабой игры в нападении.

    «Жду ли я только победы? Черта с два! ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Если только Вася Березуцкий опять где-нибудь голову сунет. Нападения у армейцев нет. Может быть, в этом матче забегает Ласина Траоре, захочет что-то доказать «Монако». Зоран Тошич тоже не в порядке. Гордюшенко? Обязательно выйдет. Пусть парень поработает. Астемир грамотно сыграл против «Уфы». Но все же, думаю, ЦСКА по силам забить один гол и удержать минимальное преимущество», – заявил Пономарев.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 14:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 октября 2016, 19:46

      Нападение у ЦСКА есть! Панченко, например... Но он в аренде в "Динамо"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 18 октября 2016, 16:12

      Вся надежда на автобус

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 18 октября 2016, 15:59

      согласен, нападения нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 18 октября 2016, 14:47

      У ЦСКА нападения нет, однако почти не создавая моментов они умудряются выигрывать, У Спартака нападения не стало, однако моменты всё равно создаёт, и как всегда не реализует.Интересное будет дерби в конце октября.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 18 октября 2016, 14:17

      Панченко из аренды верните, а Траоре верните обратно хозяевам

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 18 октября 2016, 14:11

      Всё правильно говорит мужик

      4
      Ответить
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