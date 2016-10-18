Стадиону «Зенит» потребовалось дополнительное оборудование стоимостью 3 миллиарда рублей

Для строительства спортивного стадиона «Зенит-Арена» компания «Метройстрой» планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, передает «Федеральное агентство новостей». По словам нового генерального подрядчика, на стадионе запроектировано более 100 инженерных систем различного назначения.

В эти системы входят различные установки — от водопровода и вентиляции до систем пожарной безопасности и звукоусиления арены. В августе сообщалось, что «Метрострой» взял в кредит 600 миллионов на закупку оборудования.

Отметим, что в ноябре подрядчик приступит к отделочным работам.