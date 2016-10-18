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    Рахимич: «Думаю, если ЦСКА обыграет «Монако», то выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

    Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич назвал предстоящий матч с «Монако» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ключевым для армейцев.

    «Сложно сказать, каков будет результат. «Монако» очень неплохо смотрится в родном первенстве, они обыграли у себя «Сент-Этьен» и сыграли вничью с «Байером» в Лиге чемпионов. Команда очень приличная. Соперник серьезный. Но я надеюсь, что победа армейцев над «Уфой» в последнем матче чемпионата России придаст им дополнительные эмоции и силы, что позволит обыграть «Монако», несмотря на трудности, которые сегодня испытывает ЦСКА.

    Думаю, что настрой на матч будет запредельным и игроки сделают все возможное, чтобы выиграть. Шансы выйти в плей-офф есть. Вот обыграем «Монако» и, думаю, выйдем из группы. Это ключевая игра», – заявил Рахимич.

    Источник: Спортфакт

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    18.10.2016 09:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 18:00

      Ага, обнадёжил умирающего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 18 октября 2016, 14:23

      Если бы,да кабы...

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