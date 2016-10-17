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    Рахимов: «Терек» очень внимательно сыграл после удаления и даже вдесятером имел моменты»

    Наставник «Терека» Рашид Рахимов подчеркнул, что его команда сыграла очень внимательно, оставшись в меньшинстве в матче 10-го тура РФПЛ с «Анжи» (0:0). По словам специалиста, даже имея в составе на одного игрока меньше, грозненцы создавали моменты у ворот соперника.

    «Игра была достаточно живая, несмотря на то что был очень тяжелый газон. Мы неплохо выглядели во многих эпизодах, но в первом тайме постоянно проигрывали подборы, спорные ситуации. Во втором тайме прибавили, контролировали игру, создавали хорошие моменты, хотя и в первом тайме Кузяев мог забить, но не попал в пустые ворота.

    Очень внимательно сыграли после удаления, даже вдесятером имели моменты, хотя и «Анжи» упустил стопроцентный шанс. Обидно, что не забили, но я думаю, что то же самое может сказать и «Анжи». Будем считать, что результат закономерен», – отметил Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 22:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      sife 18 октября 2016, 11:21

      Постоянно они договорняки играют!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:12

      Короч, победила дружба, кто бы сомневался.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин > Aztec58 19 октября 2016, 07:49

      брысь с этой ветки тролль

      0
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