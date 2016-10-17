Кирьяков: «Перед приездом в Тулу получил от Аленичева полезную информацию»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, что всегда находится на связи с экс-наставником «канониров» Дмитрием Аленичевым. По словам специалиста, перед тем, как возглавить красно-желтых, он получил от бывшего рулевого «Спартака» полезную информацию.

– Что раньше знали об «Арсенале»?

– Тульский футбол пережил трудные времена. Когда команду возглавил мой хороший товарищ Дмитрий Аленичев, «Арсенал» играл на любительском уровне. Но ему очень быстро удалось поднять команду до уровня Премьер-лиги. В Туле есть футбольные традиции, помню «Арсенал» с бразильцами. Думаю, что соседние регионы белой завистью завидуют, как здесь любят футбол и что для него делают. В Центральной России Тула, пожалуй, самый футбольный город, пример для многих. Я родился в Орле, но, как ни горько это признавать, там футбол никого не интересует. Понятно, что в Туле есть определенные проблемы с инфраструктурой, но есть хороший стадион, есть болельщики, которые поддерживают «Арсенал» в любой ситуации. Поэтому, когда поступило предложение работать в Туле, долго не размышлял.

– С Аленичевым у вас сходство в том плане, что тоже пришли в «Арсенал» из юношеской сборной России.

– В принципе да, если взять предысторию. В любой момент могу Диме позвонить, посоветоваться. И с Дмитрием Ананко также на связи. Перед тем, как ехать в Тулу, получил от них полезную информацию.