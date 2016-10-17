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    Романцев: «Футбол в исполнении «Спартака» был атакующим, но с оглядкой на свои ворота»

    Известный российский специалист Олег Романцев считает, что в действиях футболистов «Спартака» в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) ощущалось давление.

    – Как считаете, три подряд поражения, которые потерпели до «Ростова» красно-белые, психологически давили на коллектив или, напротив, добавляли ему злости?

    – Скорее давили: еще раз оступишься – и могут последовать выводы. По крайней мере в действиях спартаковцев это ощущалось. И хотя они шли вперед, чувствовалось: главное для них все-таки не проиграть. То есть футбол в исполнении москвичей был атакующим, но с оглядкой на свои ворота. Примерно так же действовал и «Ростов». Но это объяснимо: во-первых, это его фирменный стиль, а во-вторых, для гостей такая манера привычна.

    – Хозяева в основном вели наступление левым флангом, где выделялись активностью Комбаров и Ананидзе. Это связано с отсутствием Промеса?

    – Потеря голландца, безусловно, значима. Сегодня он безоговорочный лидер команды. Представьте себе «Барселону» без Месси. Как это ни громко звучит, сейчас Промес для «Спартака» имеет такое значение, как аргентинец для каталонцев.

    Но такие действия хозяев слева не этим объясняются. Обычно уже по ходу встречи ты начинаешь искать слабые места соперника. И когда они обнаруживаются, то пытаешься ими воспользоваться. Действительно, Джано с Дмитрием активно начали игру, совершили несколько опасных вылазок, остро подавали в штрафную на Зе Луиша. Так что все было оправдано. Помнится, у нас если шло у Карпина, то делали акцент на его фланге. Если лучше выглядели Цымбаларь с Тихоновым, то переключались налево.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 07:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 октября 2016, 11:46

      Вобщем, если у соперника удалить пару игроков, то у Спартака появляется какой-никакой шанс; ну хотя бы не проиграть. Видимо из этого и нужно исходить.

      -2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Zeff 17 октября 2016, 15:05

      если свистеть в одну сторону то не .уй вообще играть ты это хотел сказать ?

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > спартач 23рус 17 октября 2016, 15:18

      Нет, я хотел сказать, что без форы, Спартаку выиграть не суждено. Даже у кипрского АЕКа.

      -1
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 17 октября 2016, 08:02

      Спартак пытается наладить игру в обороне, но говорить что играли с оглядкой на свои ворота, наверное не правильно! А атака у Спартака хорошая, есть кому играть и забивать!

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 октября 2016, 07:50

      Однозначно Ростов не заслужил проигрыша,обе команды хорошо играли.

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Legioner-05 17 октября 2016, 15:06

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      -1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 17 октября 2016, 07:29

      С еще какой оглядкой!

      1
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