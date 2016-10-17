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    Нигматуллин: «Подписание Беленова для «Зенита» будет нелишним»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин согласен с тем, что голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин в последнее время показывает низкий уровень игры. Нигматуллин считает, что петербургскому клубу нужно подписать голкипера «Анжи» Александра Беленова.

    «Ни для кого не секрет, что петербургский клуб хочет укрепить вратарскую позицию. Последние два сезона Лодыгин проводит откровенно слабо. Половина вратарей Премьер-лиги выступают лучше Юрия. Беленов не исключение. Он отлично проявил себя в «Кубани», здорово играет в «Анжи». Однако сможет ли он заиграть в «Зените» – большой вопрос.

    В клубах такого уровня за всю игру у твоих ворот может случиться один-два опасных момента, в которых ты обязан проявить себя, и у тебя нет права на ошибку. В командах уровнем ниже, за которые выступал Александр, показать свои лучшие качества намного проще. В любом случае подписание Беленова для «Зенита» будет нелишним», — сказал он.

    Источник: Известия

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    17.10.2016 06:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +315

      ateist90 17 октября 2016, 11:10

      Если и брать кипера в Зенит то Селихова из Амкара, а если нет, то нужно дать шанс Мише Кержу, ибо Юра в последнее время нервничает, ошибается в простых моментах в то же время хороших сейвов он давно не делал, как в начале своей карьеры в Зените;)

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 17 октября 2016, 10:19

      А мне Лодыгин нравится может просто с ним психологам поработать.

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 октября 2016, 09:33

      настоящий диджей

      -1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 17 октября 2016, 09:08

      Хороший вратарь, Зениту он пригодится...

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 октября 2016, 07:47

      Вот именно,Беленову лучше остаться в Анжи,чтобы улучшить свои навыки.Есть игра,есть моменты в которых он может проявлять себя.

      -1
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