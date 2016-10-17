Икарди может сменить «Интер» на «Арсенал» из-за конфликта с фанатами

Капитан «Интера» Мауро Икарди может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно из-за проблем с болельщиками. Напомним, что нападающий подвергся оскорблениям и травле со стороны миланских фанатов из-за фрагмента в своей автобиографической книге.

Сообщается, что интерес к 23-летнему аргентинцу проявляют «Арсенал» и «Наполи».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Икарди провел восемь матчей, в которых забил шесть голов. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.