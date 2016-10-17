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Кирьяков: «Ничья с «Краснодаром» – достойный результат»

17 октября 2016, 00:13
4

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги домашнего матча 10-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (0:0).

– Впечатления немного необычные. Но с небольшим волнением сразу справился, и все пошло в рабочем порядке. Мы предполагали, что «Краснодар» будет контролировать мяч, мы к этому готовились. Знали, что игроки «Краснодара» с флангов смещаются перед штрафной соперника к середине, насыщают ее, пытаются с помощью проникающих передач создавать моменты.

По этой причине отрядили туда целую группу игроков, прежде всего средней линии. Знали, что в случае наших быстрых атак у краснодарцев будут свободные зоны на флангах, так как их крайние защитники поднимаются очень высоко, туда надо было вбегать. Впереди Мухаметшин должен был цепляться за мячи, а его уже поддерживать два-три человека. В самом начале имели пару хороших подходов, могли «выжать» из них гол, но, к сожалению, не получилось.

Потом практически весь первый тайм провели в обороне, очень низко «сели», поэтому в перерыве дал указания подняться чуть выше. И небольшой отрезок, 10-12 минут мы отодвинули игру от своих ворот, имели пару моментов, в которых могли забить, но подвело исполнительское мастерство. В концовке также играли на контратаках, но делали элементарные ошибки в передачах. В любом случае, 0:0 против такой команды – достойный результат.

– «Арсенал» практически не использовал прессинг, много позволяла сопернику.

– Прессинг – это довольно сложная штука, где все должно быть очень слаженно. Если бы даже один игрок не побежал, не перекрыл зону, то такая команда как «Краснодар» могла нас просто разорвать. Мы это понимали, и у нас было мало времени, чтобы поработать над этим компонентом. Поэтому мы решили от него отказаться и использовать позиционную оборону. Думаю, что это было правильным решением, особенно в нашей турнирной ситуации.

– Чем был сегодня обусловлен выбор именно Мухаметшина в качестве единственного нападающего?

– Шевченко у нас травмирован, и Мухаметшин неплохо выглядел в тренировочном процессе и в двусторонних играх. Поэтому мы остановили свой выбор на нем.

– Как, на ваш взгляд, сыграл Горбатенко, вышедший вместо Берхамова?

– Я считаю, неплохо. Мы с ним в перерыве поговорили, я сказал ему, чтобы он действовал дисциплинированно, вместе со Стекловым, чтобы у них была взаимозаменяемость. Если один из них подключается в атаку, то второй должен оставаться в этой зоне на случай контратаки соперника. Игорь имел хороший момент, мог забить. Было, конечно, и несколько ошибок в передачах, но в целом – все нормально.

– Многие болельщики надеются на появление на поле Ильи Максимова. Как вы оцените его состояние?

– Пока Илья не готов. Признаюсь, был так называемый план «B» на случай, если бы мы пропустили гол, и пришлось бы в концовке идти вперед, мы планировали его выпустить. Но с самого начала и вообще на длительном отрезке он еще не готов играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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ТЕКСТИЛЬ
1476657553
РЫЖИЙ то что ты получил ничейку не твоя заслуга.ЭТО ЗАСЛУГА БЫВШЕГО!!!! Где твои обещания атака голы результат?.
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alexis02lion
1476693164
Достойный. Тут быки по любому 2 очка потеряли, а туляки 1 приобрели. И интересная тактика. то есть ничья изначально был идеальный результат, а вот если проигрывать стали, то надо выпускать сильного игрока. Интересный тренер.
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BAIv
1476697813
для кого как
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