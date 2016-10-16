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    «Интер» может лишить Икарди капитанской повязки

    Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что миланский клуб может лишить капитанской повязки нападающего Мауро Икарди из-за конфликта между футболистом и болельщиками черно-синих. Напомним, по мнению фанатов, в автобиографии аргентинец оклеветал одного из болельщиков.

    «Болельщики – самое важное для нас. Мы должны прислушиваться к их мнению, поэтому придется принять меры. Любой сотрудник «Интера» должен поступать так, чтобы не вредить клубу. Нельзя принять такое поведение Икарди. Лишится ли он капитанской повязки? Все будет ясно позже», – сказал Дзанетти.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2016 18:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 16 октября 2016, 20:18

      НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 октября 2016, 19:42

      Пинка еще ему из клуба, вместе с его шлюхой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 18:54

      Свершилось, судьба возвращает Икарди долги

      8
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      Рейтинг: +47

      89388900185 16 октября 2016, 18:48

      Ура это случится ну наконец-то

      7
      Ответить
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