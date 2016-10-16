Погба: «Ибрагимович напоминает старшего брата. У него менталитет победителя»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своей адаптации в английском клубе, а также высказался о своем партнере Златане Ибрагимовиче.

«Моя адаптация в команде, конечно, займет какое-то время. Но я это принимаю как вызов. Нет, я не испытываю никакого давления из-за суммы моего трансфера. Самое главное – это команда и ее успехи. Я выигрываю с командой и проигрываю с командой. Что касается Златана, то он немного напоминает мне старшего брата. У него менталитет победителя, он является великим игроком, очень важным для «Манчестер Юнайтед», – заявил француз.